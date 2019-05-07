Пророчество Ванги об эпидемии вируса «мгновенной старости» опубликовали в сети

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости». Об этом рассказывается в заметке, появившейся в российском сегменте интернета.

Как пишет портал versiya.info, согласно прогнозу Ванги, новая болезнь должна распространиться к 2088 году и поразить большое количество жителей Земли. Под воздействием вируса молодые люди будут быстро превращаться в пожилых, говорится в процитированной публикации. При этом отмечается, что медики научатся лечить данный недуг.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в СМИ привели предсказание нигерийского экстрасенса Сильвестра Нманвока о развязывании президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Третьей мировой войны.