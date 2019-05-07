На Ямале младенцам будут дарить целые наборы необходимых вещей
7 мая 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
С начала лета всем новорожденным детям на Ямале будут дарить подарки, содержащие целый комплект необходимых для младенцев вещей. Как рассказали власти ЯНАО, каждый набор стоит 29 тысяч рублей.
Среди подарков указаны матрас и одеяло, постельное бельё, пелёнки, ползунки и боди, комбинезоны, подгузники, шапочки и даже прорезыватель для зубов, передаёт "Российская газета". Весит каждый подарочный комплект около 8 кг., всё упаковано в красивую коробку с изображением белых медведей. Причём коробка сделана таким образом, что при желании её можно трансформировать в люльку.
На подарок могут претендовать те новорожденные, у которых хотя бы один родитель постоянно проживал на территории Ямала. Отмечается, что раньше такие комплекты вручались только представителям коренных народов Севера.