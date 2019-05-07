На Ямале младенцам будут дарить целые наборы необходимых вещей

С начала лета всем новорожденным детям на Ямале будут дарить подарки, содержащие целый комплект необходимых для младенцев вещей. Как рассказали власти ЯНАО, каждый набор стоит 29 тысяч рублей.

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Среди подарков указаны матрас и одеяло, постельное бельё, пелёнки, ползунки и боди, комбинезоны, подгузники, шапочки и даже прорезыватель для зубов, передаёт "Российская газета". Весит каждый подарочный комплект около 8 кг., всё упаковано в красивую коробку с изображением белых медведей. Причём коробка сделана таким образом, что при желании её можно трансформировать в люльку.

На подарок могут претендовать те новорожденные, у которых хотя бы один родитель постоянно проживал на территории Ямала. Отмечается, что раньше такие комплекты вручались только представителям коренных народов Севера.