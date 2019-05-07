В Чечне создали такси для женщин

В Чечне появилась служба такси, которая специализируется исключительно на работе с женщинами. Необходимость подобного сервиса в регионе оказалась обусловлена особенностями менталитета и религии.

Руководитель службы такси Мадина Цакаева объяснила, что в Чечне девушки не могут находиться в автомобиле наедине с незнакомым мужчиной. Отмечается, что это было большой проблемой для многих девушек и их семей. Новое такси работает только с женщинами, включая водителей. Диспетчерам запрещено принимать заказы от мужчин, передаёт РИА Новости.

«Желающих пойти работать таксистами среди женщин оказывается очень много, в первые дни после объявления был шквал звонков, даже мужчины звонили и предлагали трудоустроить своих жен», - сказала Цакаева.