Василий Лановой: «Сейчас многие хотят принизить значение нашей страны в разгроме фашизма. Эти люди посягают на святое»

Акция «Бессмертный полк» возникла в качестве Гражданской Инициативы, которую активно поддержало всё общество. Спустя несколько лет движение охватило не только города России. Потомки фронтовиков, разбросанные по всему миру, отдают дань памяти не только погибшим, но и выжившим в ходе Великой Отечественной войны. «Реки крови», наводнившие каждый уголок нашей страны, с течением времени превратились в «Реку памяти» людей, с достоинством и благодарностью несущих портреты своих родных и близких.

Победа в Великой Отечественной войне, «вырванная из лап» фашистов ценой жизни и здоровья многих миллионов людей, вошла в историю как уникальное явление сплоченности советского народа.

Сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и художественный руководитель Общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» Василий Лановой рассказал «Аргументам Недели» о том, что ему пришлось пережить во время оккупации, о значимости памяти поколений для страны и своей «формуле самореализации».

- Тема войны для меня очень важна. В детстве я на себе испытал тяготы военного времени.

С 7 до 10,5 лет я находился в оккупации у немцев в Одесской области. Отец с матерью были украинцами. Когда Украину и Поволжье охватил страшный голод в 31-м году, папа сразу подался в Москву на заработки, чтобы спасти свою семью от мучительной смерти. Спустя несколько лет за ним уехала и мама, взяв меня и двух сестер с собой. Каждый год она отправляла нас в деревню к бабушке с дедушкой, а потом приезжала за нами, и мы вместе возвращались в столицу.

Так вот, 20 июня 41-го года история повторилась: ничего не подозревая, мы ехали в село Стримба Кодымского района Одесской области. Добрались до дома мы только в 5 утра 22-го числа, когда немцы уже летели бомбить Одессу. В итоге мы оказались заложниками фашистов.

В апреле 44-го года, когда Советская армия мощными ударами вытеснила врага с территории Одессы и области, немцы были вынуждены отступить в Румынию. Их путь (160 км) пролегал через нашу деревню. Я, будучи ребенком, все это видел своими глазами: и как немцы наступали, и как они бежали от партизан, и как сами поджигали свои машины, которые превращались в гигантские пылающие факелы. Эти воспоминания буквально впечатались в мою память, я пронес их через всю свою жизнь. Как можно об этом забыть?

Сейчас многие хотят принизить значение нашей страны в разгроме фашизма. Ладно, если это делают западные идеологи, но мерзко видеть, как наши доморощенные холуи подпевают им из конъюнктурных соображений. Эти люди посягают на святое.

Когда идет шествие «Бессмертного полка», когда звучат военные песни, когда глас потомков, помнящих выдающийся подвиг своих семей, сливается воедино, эти горькие и порой пугающие моменты снова появляются перед глазами, словно это произошло вчера. И я вновь осознаю, что эти годы стали для меня главным гимном и во многом определили дальнейший путь.

- Какое значение движение «Бессмертный полк» имеет для молодого поколения, которому незнакомы тяготы войны?

- Да, современная молодёжь не знает, что значит жить в войне, голодать и замерзать на улицах, и это хорошо. Но ведь эта гениальная, на мой взгляд, акция не только побудила народ вспомнить великие свершения своих родственников, павших в горниле войны, но и сплотила нас всех. Пройдя «Дорогой памяти» по улицам и площадям, становится очевидной канувшая в Лету истина: мы едины, а когда мы вместе, то можем абсолютно всё. Такими были наши прадеды, таковы и их потомки. И нужно не только бережно хранить в сердце заслуги своих предков перед Родиной и соотечественниками, но и стараться быть достойными их.

К примеру, мои родители, разливавшие в первые годы войны противотанковую жидкость и коктейли «Молотова» по бутылкам голыми руками, стали инвалидами I и II групп. Нервную систему их рук и ног «изъели» опасные химические вещества. Это был вклад моей семьи в нашу общую Победу, хотя цена и оказалась столь велика. Поэтому, когда мне предложили стать сопредседателем «Бессмертного полка», я ни секунды не сомневался, ведь для меня и моих близких это так важно.

Эта удивительная общественная инициатива обошлась без указаний «сверху». Люди сами постепенно, постепенно стали собираться, объединяться, делиться обрывками воспоминаний своих родственников-фронтовиков. Этот ручеек перерос в бескрайний людской поток, девиз которого: «Никто не забыт, ничто не забыто».

- Накануне 1 мая этого года Вам было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Это одна из самых статусных наград нашей страны. Для Вас она явилась итогом профессиональной деятельности или, наоборот, стала вдохновением?

- Безусловно, когда государство отмечает твои профессиональные заслуги, – это и радостно, и значимо. Звание Героя Труда меня вдохновляет и стимулирует. Хотя, откровенно говоря, я мало задумываюсь о статусе.

У моего поколения были другие ориентиры в жизни: мы не придавали особого значения материальному обогащению, лоску. Являясь в большинстве своем простыми и открытыми людьми, стремились не просто заслужить уважение в народе, но и подобающе, правильно жить. Этот внутренний стержень, который не дает ни при каких условиях переступить определенные границы дозволенного, должен быть у каждого гражданина.

- Есть ли у Вас определенная «формула», которая позволяет Вам не только держать себя в прекрасной физической форме, но и продолжать творчески себя выражать?

- У меня нет никакого секрета. Общеизвестно, что актер – одна из самых сложных профессий, которую нельзя просто взять и «отбросить» в конце рабочего дня. Ты в этом живешь и этим дышишь.

Вдохновляет меня и память о моих родных, которые прошли такой тернистый путь в жизни, познали много горя и лишений. Когда я играю на сцене, преподаю, я всегда помню о том, для кого я это делаю, и на душе сразу становится светлее.

Кроме того, немаловажным является возможность достучаться до сердца зрителя. К примеру, подростки, которых очень сложно «задеть за живое». Когда я вижу, как они сидят в зале со слезами на глазах, то понимаю, что смог донести до них то, что хотел. Это и есть успех в моем понимании. Такой отклик людей также побуждает меня продолжать активно вести как творческую, так и общественную деятельность.

Пользуясь случаем, редакция «Аргументы Недели» поздравляет уважаемого Василия Семёновича с присуждением ему накануне 1 мая этого года звания Героя Труда Российской Федерации.