В ресторанах могут начать штрафовать за ложное бронирование

В российских ресторанах в скором времени могут начать штрафовать тех, кто забронировал столик, но передумал приходить. Рестораторы считают, что клиенты таким образом будут возмещать заведению упущенную выгоду, передаёт КП.

Глава Российской Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров говорит, что подобная практика уже давно существует в Европе. В нашей стране нововведение затронет рестораны среднего и высокого классов. Штраф планируется списывать спустя полчаса после оговоренного времени, поскольку в случае проблем с транспортом за это время человек может добраться до места или предупредить об отказе от брони.

«Мы хотим договориться, чтобы подобная практика применялась сразу во всех заведениях среднего и высокого ценового сегмента. Это позволит избежать сумбура и оттока клиентов в пользу другого заведения», - считает Бухаров.