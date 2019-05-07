В Госдуме поддержали идею о введении запрета на продажу пластиковой посуды

Зампредседателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова во вторник, 7 мая, поддержала идею о введении запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство готовится к возможному введению вышеуказанного запрета.

В беседе с RT Серова отметила, что данная инициатива является разумной, поскольку пластика в современном мире стало крайне много. Все развитые страны, по ее мнению, должны отказываться от него именно в виде одноразовой посуды, поскольку она сильно загрязняет окружающую среду.