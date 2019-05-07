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Специфический субботник по сбору человеческих останков провели в пермском селе

7 мая 2019, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Специфический субботник по сбору человеческих останков провели в пермском селе

В Пермском крае, в селе Крюково-1, 6 мая был проведён субботник по сбору человеческих костей. Это вызвало в сети массовое обсуждение и очень большие недоумения.

В объявлении было написано, что участники субботника должны иметь перчатки и мешки при себе. Оказалось, что рядом с селом Крюково на берегу реки Камы во время гражданской войны была образована братская могила. Каждый год берег осыпается, и останки вымываются. До того, как вода в реке поднимется, необходимо проводить сбор останков, чтобы их не уносило дальше по течению.

Собранные кости перезахораниваются на новом кладбище. Такой субботник проводится каждый год на протяжении многих лет. Раньше можно было найти черепа с отверстиями. Это свидетельствует о проведении на данной территории расстрелов людей.

О необычном мероприятии известно в местных правоохранительных органах и Роспотребнадзоре. По итогам проводимых проверок государственные инстанции не выразили никаких протестов и запретов. Использование активистами перчаток является требованием безопасности при подобных работах. Данное требование было выполнено. Проведение специфического мероприятия является необходимой процедурой, которая должна выполнятся каждый год. Дети на такой субботник не допускаются.

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