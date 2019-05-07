В Москве могут сократить Парад Победы из-за плохой погоды

Синоптики предупреждают, что 9 мая плохая погода может стать причиной сокращения воздушной части Парада Победы. Предполагается, что в четверг в Москве будет облачно, возможны дожди.

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Метеорологи советуют всем, кто хочет в полной мере насладиться пролётом авиации, посмотреть генеральную репетицию Парада Победы во вторник, 7 мая. В этот день в столице обещают тёплую и солнечную погоду, передаёт Lenta.Ru. «Можно во всей красе рассмотреть боевую мощь Российской Армии, как на земле, так и в небе», - считают синоптики. При этом непосредственно в День Победы в Москве вероятна гроза.