У экс-министра Александра Ткачева отнимают бизнес?

Экс-министр сельского хозяйства и неофициальный хозяин Краснодарского края Александр Ткачев, похоже, попал в переплет. По неофициальной информации, против него расследуется уголовное дело с попыткой «отжать» его колоссальный сельхозбизнес.

Об этом «Аргументам недели» рассказали в нескольких районных администрациях, на территории которых «Агрокомплекс» ведет свой бизнес. «Официальной информации пока нет, но неофициально на совещаниях после праздников уже говорят, что хозяин у «Агрокомплекса» будет меняться, а возбуждение дела – это рычаг давления на Александра Ткачева, чтобы не упорствовал», - говорит один из глав районов. Другой муниципальный руководитель, со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах, сообщил, что с бывшего министра даже взята подписка о невыезде. Вполне возможно, что неприятности Ткачева связаны с его ставленницей, в том числе на посту ректора Тимирязевской академии, Галиной Золиной, которую обвиняют в присвоении премиальных выплат.

Официально эту информацию в областных силовых ведомствах не комментируют.

Эксперты сельхозрынка отмечают, что некоторые неприятности начались и у крупнейшего мясного игрока, который прочно ассоциируется с женой премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительство на днях даже официально заявило, что руководители этого холдинга просто однофамильцы со второй леди государства. А все колоссальные финансовые преференции, которые оказывались этому холдингу всего лишь случайные совпадения.

Также отмечается, что, вероятно, на этот рынок, который оценивается в триллионы рублей, пытается зайти новый игрок, обладающий просто гигантским административным ресурсом, в том числе, в силовых структурах.