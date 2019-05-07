Директор ИД «Гранада Пресс» - лауреат премии «Родительское спасибо»

Дарья Филичкина, директор ИД «Гранада Пресс», вошла в число лауреатов премии «Родительское спасибо», учрежденной Всероссийской организацией детей-инвалидов.

По словам Елизаветы Кирилловой, медиахолдинг «Гранада Пресс» регулярно освещает темы инклюзивного образования детей-инвалидов.

- Благодаря сотрудничеству с Елизаветой Кирилловой я поняла, насколько важно освещать темы отношения к людям с ограниченными возможностями, - рассказывает Дарья Филичкина.

Лауреатами премии стали 20 южноуральцев, среди них — врачи, журналисты, общественные деятели. В церемонии награждения приняли участие министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, детский омбудсмен Ирина Буторина.