Православные верующие сегодня встречают Радоницу

Во вторник, 7 мая, православные верующие встречают Радоницу, или Радуницу. В этот день люди поминают усопших и стараются непременно приехать на кладбище к покойным родственникам или близким людям.

Издавна Радоница приходился на ту неделю, которую после Крещения Руси православные стали именовать как Фомину, или Светлую, отмечает "Пятый канал".

Этот день принято начинать с посещения Божественной литургии. В храме верующие подают записку с именем усопшего для его молитвенного поминовения в ходе литургии. Нередко заказывают и сорокоусты. После этого православные служат вселенскую или родительскую панихиду. Лишь после этого следует отправиться на кладбище, чтобы убраться на могилах и помолиться за родных.