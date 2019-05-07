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После рождения третьего ребенка челябинцам помогут погасить ипотеку

7 мая 2019, 08:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

После рождения третьего ребенка челябинцам помогут погасить ипотеку

Челябинские семьи смогут получить компенсацию для погашения кредита за квартиру после рождения третьего ребенка. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Сумма выплаты составит 450 тысяч рублей.

- Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита. Закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов отметил, что данную законодательную инициативу давно ждут в регионе. «Это инициатива даст возможность решить одну из главных проблем любой молодой семьи – вопрос приобретения собственного жилья. Именно этот момент чаще всего становится решающим, когда в семье заходит разговор о рождении еще одного ребенка», - отметил депутат.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Государственной Думы.

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