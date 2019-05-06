Как распознать психопата

Учёные рассказали, по каким признакам можно вычислить психопата. Они отметили, что умение выявлять психически нездоровых людей в своём окружении может помочь избежать их влияния.

Эксперты отметили, что психопаты могут производить впечатление романтичных и милых людей, но на деле всё совсем не так. Эти люди ограниченны в эмоциях, они не склонны к сожалениям, импульсивны, распутны и часто прибегают ко лжи. Также люди, склонные к психопатии, зациклены на собственных желаниях. В разговоре они стараются доминировать над собеседником и много жестикулируют. Ещё один признак – такие люди зачастую склонны впадать в крайности и делить всё на чёрное или белое. Учёные отметили, что в некоторых случаях этих признаков может оказаться недостаточно, чтобы распознать психопата, но со временем навык может дойти до автоматизма, передаёт news.ru.