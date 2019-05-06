153 205 человек посмотрели грандиозный Гала-концерт Юбилейной Х Премии "Андрюша-2019" для юных талантов в сфере искусства Челябинской области, который с большим успехом состоялся в Театре оперы и балета имени М.И.Глинки.

Эта цифра сложилась из количества зрителей в зале, и прямой трансляции в соцсетях. Повтор телевизионной версии ежегодного концерта Детского фонда "Андрюша" с участием более тысячи талантливых детей Челябинской области, звездных гостей и выпускников фонда состоится 10 мая в 17:25 на телеканале ОТВ.

В рамках Юбилейной Премии прошло несколько мероприятий - награждение победителей конкурса юных талантов на Премию "Андрюша-2019", творческие встречи детей, родителей и преподавателей с выпускниками фонда "Андрюша" - студентами лучших творческих вузов столицы, и с членом жюри солисткой Большого театра Еленой Околышевой, а также праздничный Гала-концерт.

Гран-при юбилейной Премии «Андрюша» присужден Театру танца «Эхо». В Золотой фонд в этом году вошло 62 участника во всех номинациях, среди них - коллективы, солисты, художники.

Юбилей - повод подвести итоги работы. Фонд "Андрюша" был основан в 2009 году Константином и Юлией Жаботинскими в память о своем сыне - талантливом и светлом мальчике Андрюше. За эти годы в конкурсе юных талантов приняли участие более 16 тысяч ребят со всех уголков Южного Урала. Под опекой фонда - более тысячи детей, многие из которых - в трудной жизненной ситуации. Воспитанники "Андрюши" ежегодно проходят обучение у авторитетных педагогов в Международных творческих школах и лагерях России. Талантливые звездочки Челябинской области побывали с выступлениями во многих мировых столицах. Они представляли Россию во Франции и Японии, Китае и Чехии, Италии и Германии, Канаде, Болгарии. За свою деятельность фонд и его руководители удостоены множества российских и международных наград. А Премия «Андрюша» в 2012 году вошла в число 10 социально-значимых проектов страны.

Но главная гордость - выпускники "Андрюши", которые учатся в ведущих творческих вузах - ГИТИСе, РАМ имени Гнесиных и других. А некоторые их них уже стали профессиональными артистами Московского театра Олега Табакова, солистами Государственного музыкального театра Республики Крым, Челябинской государственной филармонии. 13 выпускников приехали из Москвы в Челябинск, чтобы поздравить родной фонд с юбилеем. Для всех них победа в "Андрюше" стала отправной точкой в начинающейся творческой биографии.

Во время концерта под девизом "Лучшее за 10 лет!" были воссозданы самые яркие номера церемоний Премии "Андрюша" прошлых лет, сделаны современные аранжировки, по-новому решено художественное оформление сцены с использованием светодиодных экранов и мультимедийных эффектов. Каждый номер в исполнении детей выглядел отдельным ярким спектаклем, а все вместе они сложились в динамичное современное шоу.

Приветственное слово в адрес организаторов и участников произнес исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, поздравительные адреса направили Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, руководители Межрегионального фонда "Новые имена», Москва, и других всероссийских фондов. Председатель жюри народный артист России Андрис Лиепа, который не смог лично присутствовать на церемонии, также передал поздравления участникам концерта в Челябинске.