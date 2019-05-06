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Эксперт дал рекомендации, как выжить в самолёте в случае ЧП

6 мая 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт дал рекомендации, как выжить в самолёте в случае ЧП
Фото: pixabay.com

Эксперт Илья Зотов рассказал о нескольких простых правилах, которые помогут сохранить жизнь в случае происшествия на борту самолёта. По его словам, в критической ситуации важно всё, начиная от посадочного места и заканчивая ручной кладью.

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«Нужно всегда брать места до 15 ряда. В таком случае вероятность, что вы эвакуируетесь быстрее, гораздо выше», - рекомендует Зотов.

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