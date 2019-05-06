Эксперт дал рекомендации, как выжить в самолёте в случае ЧП
6 мая 2019, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт Илья Зотов рассказал о нескольких простых правилах, которые помогут сохранить жизнь в случае происшествия на борту самолёта. По его словам, в критической ситуации важно всё, начиная от посадочного места и заканчивая ручной кладью.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров посоветовал в случае ЧП на борту самолёта оставить ручную кладь и все личные вещи и эвакуироваться налегке. Это поможет спасти не только свою жизнь, но и жизни других пассажиров авиасудна, передаёт РИА Новости. Кроме того, при выборе места в самолёте лучше выбирать передние ряды.
«Нужно всегда брать места до 15 ряда. В таком случае вероятность, что вы эвакуируетесь быстрее, гораздо выше», - рекомендует Зотов.