Эксперт дал рекомендации, как выжить в самолёте в случае ЧП

Эксперт Илья Зотов рассказал о нескольких простых правилах, которые помогут сохранить жизнь в случае происшествия на борту самолёта. По его словам, в критической ситуации важно всё, начиная от посадочного места и заканчивая ручной кладью.

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров посоветовал в случае ЧП на борту самолёта оставить ручную кладь и все личные вещи и эвакуироваться налегке. Это поможет спасти не только свою жизнь, но и жизни других пассажиров авиасудна, передаёт РИА Новости. Кроме того, при выборе места в самолёте лучше выбирать передние ряды.

«Нужно всегда брать места до 15 ряда. В таком случае вероятность, что вы эвакуируетесь быстрее, гораздо выше», - рекомендует Зотов.