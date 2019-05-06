Жители столицы нашли выход из проблемы с дорогостоящим жильём и начали перебираться жить в гаражи. Один из жителей гаражного кооператива рассказал, как ему живётся в «машиноместе».

Мужчина переехал жить в гараж четыре года назад. Водитель из Нижневартовска сначала обосновался в Москве на съёмной квартире, затем поменял её на комнату. По словам мужчины, в один момент он осознал, что отдаёт половину зарплаты за место, в которое приходит только переночевать. Найти замену съёмному жилью помог случай – водитель помогал семейной паре перевозить мебель. Они и рассказали, что планируют жить в гараже.

Мужчина приобрёл себе гараж, который утеплил и обустроил внутри как настоящий дом, передаёт РИА Новости. Конечно, в таком жилье есть и свои минусы, но жители гаражных кооперативов находят выход. «Я устанoвил специальные баки для вoды. Раз в три месяца дoгoвариваюсь с вoдителями пoливальных машин, oни пoдвoзят вoду. Плачу за этo 500 рублей. Чтoбы пoмыть пoсуду, принять душ и пoстирать вещи, мне хватает», - рассказал мужчина.