Могила Юлии Началовой подвергается мародерству

C могилы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище стали пропадать свечи и игрушки. Кроме того, посетители заметили, что с принесенных поклонниками цветов неизвестные срезают головки.

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать. С их точки зрения, могилу облюбовали черные колдуны и такого же цвета маги.

Поклонники Началовой считают, что, скорее всего, это дело рук служителей культов, которые впоследствии совершают обряды на болезнь, порчу и смерть при помощи кладбищенских предметов с ее могилы.

Напомним, известная певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет от заражения крови. Причиной смерти медики называют остановку сердца на фоне абсцесса. Вся страна скорбит с родственниками Юли.