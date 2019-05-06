Девушка погибшего бортпроводника рассказала о его мечте
6 мая 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером воскресенья, 5 мая, в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки самолета Superjet 100, вылетевшего из Москвы в Мурманск, загорелся фюзеляж лайнера. Среди погибших есть один бортпроводник — Максим Моисеев.
22-летний молодой человек предпринял попытку открыть охваченную огнем дверь в хвостовой части судна, чтобы спасти пассажиров.
Девушка Максима рассказала о том, каким молодой человек был при жизни. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
"Планировал стать летчиком. Очень любил небо. Костюм всегда ему был к лицу. Синий такой, как его глаза. Очень достойный человек", - рассказала она.