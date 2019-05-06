Девушка погибшего бортпроводника рассказала о его мечте

Вечером воскресенья, 5 мая, в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки самолета Superjet 100, вылетевшего из Москвы в Мурманск, загорелся фюзеляж лайнера. Среди погибших есть один бортпроводник — Максим Моисеев.

22-летний молодой человек предпринял попытку открыть охваченную огнем дверь в хвостовой части судна, чтобы спасти пассажиров.

Девушка Максима рассказала о том, каким молодой человек был при жизни. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Планировал стать летчиком. Очень любил небо. Костюм всегда ему был к лицу. Синий такой, как его глаза. Очень достойный человек", - рассказала она.