Пилот–инструктор: Трагедии в Шереметьево можно было избежать

Одной из версий катастрофы в Шереметьево является недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров. Об этом говорит Следственный комитет.

Катастрофа произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт вылета. Только со второй попытки самолету удалось сесть. Из-за жесткой посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь мгновенно охватил хвостовую часть. Жертвами стал 41 человек. Об этом пишет НСН.

Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Пилот –инструктор Андрей Красноперов добавил, что трагедию можно было избежать, однако несогласованность действий летчиков и диспетчеров сыграли роковую роль.

Также собеседник News.ru сообщил, что пассажиров хвостовой части воздушного судна нашли пристёгнутыми. Это говорит о том, что они даже не успели покинуть свои места.