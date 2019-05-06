Шереметьево разыскивает иронизирующих над катастрофой Superjet 100 людей

В Сети появилось видео с комментариями людей, обсуждающими авиакатастрофу в аэропорту Шереметьево. На видео мужчины смотрят запись пожара в самолете Superjet и отпускают циничные замечания.

Так, например, один из участников данной беседы, вопреки всем возможным "стандартам корпоративной и человеческой этики" на записи произносит иронично оокрашенную фразу: "Нормально он сел, с огоньком".

В Шереметьево выясняют возможную причастность своих сотрудников к данному видео. В настоящий момент ведется розыск этих людей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Почему сгорел Суперджет 100