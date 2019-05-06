Последний из клана генеральных

28 апреля ушёл из жизни Генрих Новожилов. Было твёрдое ощущение – Генрих Васильевич, Дважды Герой Социалистического труда, как киношный Горец, будет с нами вечно. Как однажды о нём сказал генеральный конструктор «Ильюшина» Николай Таликов – он самый дисциплинированный и пунктуальный сотрудник. Это чистейшая правда – Генрих Васильевич бывал в редакции «АН» и не разу его не ждали. Договорились о встрече и интервью – он свободен именно в назначенное время. Вся «ильюшинская» фирма знала, что Новожилов в 9:00 у себя в кабинете. Работа его увлекала до последних дней жизни. И очень часто сегодняшнее руководство «Ильюшина» выставляло именно Новожилова фронтменом, основным докладчиком на критически важных для компании совещаниях.

Человек-самолёт

Довольно забавный факт биографии – Генрих Новожилов был депутатом Верховного Совета СССР от Армении (и два срока от Казани). Армения должна гордиться таким именем в своей истории! Как и ко всему в своей жизни, относился к депутатству крайне серьёзно.

В своё время, в 1947 году, И. Сталин остановил проект пассажирского лайнера Ил-18 на 75 пассажиров со словами:

- Товарищ Ильюшин, Вы понимаете, что катастрофа любого пассажирского самолёта для нас национальная трагедия? А у Вас на борту 75 пассажиров, поэтому я не рекомендую продолжать работу над этим самолётом…

Таким образом он проявил заботу о безопасности пассажиров. А лайнер Ил-18, каким мы его знаем, появился уже при Хрущёве. И занимался его внедрением в серийное производство и сопровождал в эксплуатации молодой заместитель главного конструктора Генрих Новожилов.

Ответственность конструктора (а Генерального особенно) в авиации запредельная. Особенно, когда речь идёт о пассажирских самолётах.

Из воспоминаний Г. В. Новожилова о встрече в начале 70-х в Министерстве авиационной промышленности с Олегом Константиновичем Антоновым, когда в ОКБ начали создавать первый в стране широкофюзеляжный авиалайнер Ил-86:

- «Приветствую самого храброго человека», - воскликнул Антонов, увидев Новожилова.

- «По каким параметрам?» - спросил я.

- «Вы делаете 350-местный пассажирский самолёт! Ясно?», - ответил Олег Константинович.

- «Всё понял».

Надо отметить главное достижение Г. Новожилова – его «аэробусы» не унесли жизни ни одного пассажира. Из 106 построенных Ил-86 в катастрофах и авариях потеряны 4 самолёта. Какие это аварии? Были и достаточно «курьёзные» – в марте 1994 года на стоящий Ил-86 упал Boeing 737. Погибли обслуживавшие лайнер сотрудники аэропорта Дели. В 2001-м в аэропорту Дубаи Ил-86 с 322 пассажирами и членами экипажа на борту совершил посадку на брюхо. Экипаж забыл выпустить шасси! Никто не пострадал. А дальнемагистральный лайнер Ил-96 вообще рекордсмен - за всю историю эксплуатации с самолётом Ил-96 не случалось аварий, повлёкших гибель людей.

Он встречался и работал со всеми руководителями СССР и России – от И. Сталина до В. Путина. А они, начиная с Л. Брежнева, летали и летают по всему миру на его самолётах.

В книге «О себе и самолётах» Генрих Васильевич много внимания уделил истории создания в 90-е годы Ил-96М. Это удлинённая версия Ил-96-300 (почти на 10 метров) с двигателями «Пратт энд Уитни Канада». В интервью и просто разговорах также часто возвращался к этому лайнеру. С американскими двигателями самолёт стал одним из лучших (если не лучшим) широкофюзеляжным авиалайнером в мире. Новожилов был из тех профессионалов, которые верили в международную кооперацию при создании высокотехнологичных продуктов. И, что интересно, нашёл понимание у американских коллег. Самолёт не пошёл в серию исключительно по политическим мотивам. Тема и сегодня особо болезненная – гадит нам Госдеп США по всем фронтам.

В январе 2006 года он сдал пост генерального и стал главным советником генерального директора по науке. А с 27 декабря 2015 года – Почётным генеральным конструктором ОАО «Ил». Семь десятилетий на одной фирме!

Впервые первый полностью «новожиловский» военно-транспортный и просто «грузовой» в гражданском исполнении Ил-76 поднялся в воздух весной 1971 года. Я насчитал 38 модификаций этого самолёта! Помню, в то время, когда на авиасалоне МАКС презентовали новейшую версию Ил-76МД-90А руководству страны и Министерства обороны, мне удалось «на ногах» поговорить с Генрихом Васильевичем. Он печально заметил, что его на мероприятие не пригласили – после кончины его преемника Виктора Ливанова фирмой рулили «варяги»:

- А самолёт-то тот же, все размеры совпадают до миллиметра…

Почему не было самолётов «Но»? Но-76, Но-86 и Но-96? Генеральный конструктор Новожилов посвятил жизнь созданию самолётов на фирме Ильюшина и не на секунду не задумывался о смене «бренда». Но в день его 90-летия почти четыре года назад борт №1 Ил-96-300 (RA-96019) стал именным - «Генрих Новожилов». Заметим, при жизни великого конструктора. Так что не стоит удивляться, если 7 мая над Мемориальным воинским кладбищем в Мытищах около 12:00 пролетят самолёты, созданные под его началом.

Владимир ЛЕОНОВ