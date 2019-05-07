Что случилось после войны с женщинами-сожительницами оккупантов и их детьми

Болезненная и как ни странно, непростая тема выживания женщин на территории противника во время второй мировой войны в равной степени касается и нас, и Германии, и всей Европы, да и не только ее…

Репрессии, о которых так много у нас говорят и сегодня, почти не коснулись этой категории советских женщин. Закон СССР оказался человечнее, чем в либеральной и толерантной Европе.

Moffenmaiden— «девушки для фрицев»: во Франции их называли «подстилками для бошей», а на оккупированных территориях СССР — «шоколадницами» и «немецкими овчарками».

В конце апреля 1943-го в совместном приказе наркомов внутренних дел, юстиции и прокурора СССР прозвучало указание активнее применять репрессивные санкции к женщинам, уличенным в добровольных интимных или близких бытовых отношениях с личным составом вермахта или чиновниками немецких карательных и административных органов. Чаще всего таких пособниц наказывали тем, что отбирали у них детей. Но могли, конечно, и расстрелять без суда и следствия, причем буквально сразу же после восстановления советской власти.

7 февраля 1944 года на пленуме советских писателей в Москве выступил украинец Петро Панч. «Все население сейчас в освобожденных районах, по сути, не может свободно смотреть в глаза нашим освободителям, поскольку оно в какой-то мере запуталось в связях с немцами», — заявил он.

Но общение с русскими женщинами порой кончалось для немецких военных весьма печально.

Приказ от 27 декабря 1943 года по тыловым частям группы армий «Центр»: «Два начальника обоза одного саперного батальона познакомились в Могилеве с двумя русскими девушками, они пошли к девушкам по их приглашению и во время танцев были убиты четырьмя русскими в гражданском и лишены своего оружия. Следствие показало, что девушки вместе с русскими мужчинами намеревались уйти к бандам и таким путем хотели приобрести себе оружие».

24 апреля 1945 года группа депутатов Верховного Совета СССР и историк Майский направила послание Сталину. Внимание вождя обратили на «один небольшой вопрос» — на детей, родившихся на оккупированной Германией территории «вследствие добровольного или принудительного сожительства советских женщин с немцами». Впрочем, это письмо фактически осталось без ответа. Страна испытывала демографический голод, и жестоких репрессий не последовало. Ни одного уголовного дела по факту сожительства с врагом не было заведено. На войне — особые законы.

А Европа — та самая Европа мирных демонстраций и «человечности» — сажала этих женщин в тюрьмы, издевалась над их детьми.

Во Франции родились около 200 тысяч «детей оккупации». Страна, которая фактически без боя сдалась Гитлеру, просто отыгралась на женщинах, пытавшихся выжить.









Преследовать женщин за «горизонтальный коллаборационизм» начали еще в годы войны, в годы Сопротивления. Подпольщики распространяли среди населения листовки с таким текстом: «Француженки, которые отдаются немцам, будут пострижены наголо.

Мы напишем вам на спине — «продались немцам».

Вооруженные подпольщики вытаскивали провинившихся женщин из домов, стригли, под смех толпы водили по улицам, иногда голыми. Некоторым рисовали краской свастику на лице или выжигали ее клеймом. Других с избиениями допрашивали, выбивая детали сексуальной жизни. По постановлению правительства от 26 августа 1944 года примерно 18,5 тысяч француженок были признаны «национально недостойными» и получили до года тюрьмы. Это был «год национального стыда».

В Голландии девушек публично ставили на колени в навоз, брили волосы и красили головы в оранжевый цвет. После 5 мая 1945 года во время уличных самосудов были убиты более 500 «девушек для фрицев».









В Норвегии от подобных «отношений» по разным сведениям родились 10– 12 тысяч детей. Пять тысяч женщин, родивших детей от немцев, были осуждены на полтора года принудительного труда. 90 процентов «немецких ублюдков», или «нацистской икры», объявили умственно неполноценными и отправили в дома для душевнобольных, где они содержались до 1960-х годов.

Лишь в 2005 году парламент Норвегии принес официальные извинения этим невинным жертвам войны, а комитет по юстиции утвердил им компенсацию за пережитое в размере трех тысяч евро...

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