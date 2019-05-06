Лжеученая из cоциальной сети поставила под угрозу здоровье своих подписчиков

Елена Корнилова – блогер из Instagram активно давала медицинские советы и консультации в своей социальной сети большому количеству людей. Она разрабатывала схемы лечения, правила приема биоактивных добавок.

На девушку подписано 263 человека, это сравнимо с населением среднего уральского города. В своем профиле блогер указала, что является ученым с магистерской степенью по биологии и имеет несколько заграничных дипломов. Позже выяснилось, что все ее «достижения» в области науки поддельные. Об этом пишет URA.RU

Доктор медицинских наук Альфред Богданов так прокомментировал ситуацию: «Биологически активные добавки к пище изначально являются безвредными, но при повышении дозировки могут стать ядом для организма». Эксперт добавил, что безопасной является только та продукция, которая получила одобрение Росздравнадзора.