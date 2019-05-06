Названа самая красивая замужняя женщина страны

Титул самой красивой замужней женщины "Миссис Хрустальная корона России – 2019" получила 32-летняя жительница Йошкар-Олы Ольга Попова. Женщина долгое время не соглашалась на участие в конкурсе из-за неуверенности.

«Наша модель Ольга Попова заняла первое место на Всероссийском конкурсе красоты для замужних дам и стала обладательницей титула "Миссис Хрустальная Корона России". Теперь она будет представлять нашу страну на следующем этапе конкурса – в Европе», рассказал директор школы красоты Владимир Паршин, который занимался подготовкой конкурсантки.

Со слов Паршина, в обычной жизни Ольга не менее красива, чем на снимках с конкурса. Победительница является матерью двоих детей: 13-летнего сына и маленькой дочки. Женщина занимается предпринимательством и владеет магазином одежды, передаёт РИА Новости.