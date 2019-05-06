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Деревня в Зауралье уничтожена пожаром

6 мая 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Деревня в Зауралье уничтожена пожаром
Фото: pixabay.com

В Курганской области от стихии пострадала деревня Ордина Белозерского района. Огонь распространился на весь населенный пункт из трех десятков домов. Сохранилось всего семь жилых домов.

Дежурный на пожарной вышке пытался остановить пожар, однако огню даже не помешала протекающая в деревне река, передает URA.RU

Местные жители пытаются найти все свои уцелевшие вещи. Однако, чаще попадаются лишь тлеющие угли. На месте трагедии дежурят полицейские.

Глава Белозерского района сказал, что вопрос о помощи пострадавшим  пока еще не решен. «Мы выделяем пока по 10 тысяч рублей, своих средств в районе нет. Мы написали обращение в МЧС и надеемся, что помощь будет выделена», - добавил эксперт.

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Sukhoi Superjet: одни вопросы, которые остаются без ответа

Sukhoi Superjet: одни вопросы, которые остаются без ответа

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Взрыв прогремел в Киеве

Взрыв прогремел в Киеве

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Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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