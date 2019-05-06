Деревня в Зауралье уничтожена пожаром

В Курганской области от стихии пострадала деревня Ордина Белозерского района. Огонь распространился на весь населенный пункт из трех десятков домов. Сохранилось всего семь жилых домов.

Дежурный на пожарной вышке пытался остановить пожар, однако огню даже не помешала протекающая в деревне река, передает URA.RU

Местные жители пытаются найти все свои уцелевшие вещи. Однако, чаще попадаются лишь тлеющие угли. На месте трагедии дежурят полицейские.

Глава Белозерского района сказал, что вопрос о помощи пострадавшим пока еще не решен. «Мы выделяем пока по 10 тысяч рублей, своих средств в районе нет. Мы написали обращение в МЧС и надеемся, что помощь будет выделена», - добавил эксперт.