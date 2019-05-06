Выложен гороскоп для трех знаков зодиака, которым принесет счастье май 2019 года

Астрологи назвали три знака зодиака, которым принесет счастье наступивший месяц. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

Как пишет портал nicstyle.ru, в гороскопе для Тельцов говорится, что в мае им можно начинать собственный бизнес. Астрологи рекомендуют представителям знака менять свою жизнь к лучшему, если они этого еще не сделали.

Последний весенний месяц обещает быть удачным и для Дев. Они почувствуют уверенность в собственных силах и смогут исправить ошибки, совершенные ранее.

Козерогам, также как Тельцам, составители гороскопа советуют в мае попробовать себя в бизнесе. Кроме того, Козерогов ждет успех в любовных делах.