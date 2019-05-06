Заслуженный пилот России заявил, что подготовку летного состава гражданской авиации нужно изменить

Заслуженный пилот России после катастрофы в аэропорту Шереметьево заявил, что нынешнюю систему подготовки пилотов следует изменить. Юрий Сытник считает, что необходимо больше внимания уделять тренировкам на аэродромах.

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«Экипаж нужно учить не английскому языку, а летать в различных условиях: садиться с минимальным весом, с максимальным весом, - а для этого нужно организовывать аэродромные тренировки, что очень затратно», - заявил Сытник.

Сытник уверен, что при подготовке летного состава авиакомпаниям следует приглашать опытных инструкторов или лётчиков-испытателей, которые смогут обучить пилотов, как правильно действовать в экстренных ситуациях, передаёт РИА Новости.