Малыш, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, завершил курс реабилитации

В понедельник, 6 мая, стало известно, что годовалый Ваня Фокин, который был спасен из-под завалов дома в Магнитогорске после взрыва, завершил курс реабилитации в одной из больниц Челябинска.

Мать ребенка Ольга Фокина сообщила, что состояние ее сына улучшилось. По словам женщины, следующий курс реабилитации запланирован на начало лета, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для мальчика в Челябинской областной детской клинической больнице изготовили особый ортез-аппарат для фиксации стопы в правильном положении. Врачи считают, что нога Вани может полностью восстановиться.

Напомним, в последний день 2018 года в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв с последующим обрушением перекрытий в одном из подъездов. Погибли 39 человек.