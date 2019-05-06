Члены экипажа самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" рассказали о подробностях ЧП, которое произошло накануне вечером, 5 мая. Лайнер загорелся с пассажирами на борту во время жёсткой посадки в аэропорту Шереметьево из-за удара молнии.

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Бортпроводница рейса "Москва - Мурманск" Татьяна Касаткина рассказала, что после взлёта самолёт попал в тёмную тучу, где шёл сильный град. Потом, по её словам, произошёл резкий хлопок или вспышка, как будто электричество.

"Был очень сильный дым. Люди начали вскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости... самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Открыла дверь ногой и пассажиров выталкивала", - поделилась девушка в эфире канала "Россия - 24".

Командир экипажа Денис Евдокимов поделился, что из-за удара молнии пропала радиосвязь и пилотам пришлось напрямую переводить самолёт в режим аварийного управления.

"Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", - отметил мужчина.

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