В России начали действовать новые правила диспансеризации

В России с 6 мая начали действовать новые правила диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Согласно вступившему в силу обновленному порядку проведения диспансеризации, теперь люди старше 40 лет теперь смогут пройти обследования ежегодно, а не один раз в три года, как ранее.

Людям этого возраста будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет периодичность дипансеризации сохранится — раз в три года.

Медики должны давать направление на общий анализ крови, проверить гемоглобин, лейкоциты, СОЭ; положено измерять внутриглазное давление. Терапевт должен осматривать, чтобы определить, есть ли у человека признаки онкологических заболеваний. Будут осматриваться кожные покровы слизистые губ и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, - сообщается на сайте RG.ru.

Как и раньше, диспансеризация будет бесплатной и добровольной.