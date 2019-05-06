В Кремле прокомментировали ЧП с лайнером SSJ-100 в Шереметьево

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение по прекращению или продолжению эксплуатации авиалайнера "Суперджет" должно приниматься после окончания расследования. Он отметил, что данный вопрос не является прерогативой Кремля.

"Это не прерогатива президента - принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели или той или иной марки. Это могут делать только специалисты и специальные авиационные органы РФ...пока каких-либо решений на этот счет не принималось...нужно дождаться официальных заключений, что именно стало причиной происшествия", - передаёт слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин получает в рабочем режиме все отчёты по трагедии в Шереметьево, которая произошла накануне вечером, 5 мая. По его словам, глава государства поручил дальше проводить расследование и оказать помощь пострадавшим.

Что касается объявления траура на федеральном уровне, такой информацией Песков не обладает.