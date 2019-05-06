Sukhoi Superjet: одни вопросы, которые остаются без ответа

Произошла трагедия. Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва – Мурманск. Число погибших – 41 человек. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.

Насколько надежен самолет Sukhoi Superjet?

Этот вопрос волнует прежде всего пассажиров. Давайте обратимся к фактам.

17 января данный тип самолета должен был совершить рейс по маршруту Москва – Рига. Рейс был отменен. Причину просто не разглашали.

26 апреля самолет компании «Аэрофлот» SU100-95B прервал рейс в Москву и вернулся в Ригу. Он не смог совершить полноценный рейс, а пролетел всего 300 км.

Эта информация только международных полетов. Обошлось без жертв.

5 мая произошла трагедия. Данный тип самолета совершал рейс по маршруту Москва – Мурманск. Погибли люди.

Sukhoi Superjet – российский самолет, который разрабатывала компания «Сухой».

Данный тип самолета совершает рейсы практически по всей России. Есть и международные рейсы. Более того, «Суперджеты» закупали и иностранные компании. Только что из этого вышло?

Мексиканская авиакомпания «interjet» закупила 22 самолета «Суперджет» у России. Из-за частых поломок самолета мексиканская авиакомпания вынуждена была разобрать часть самолетов на запчасти, чтобы за счет них починить другую часть самолетов. Итог: компании «Сухой» пришлось заплатить компенсацию в 40 миллионов у.е. мексиканской авиакомпании.

Сейчас авиакомпания «interjet» рассматривает вопрос о полном отказе использовании данного типа самолета.

Также российская авиакомпания Якутии, которая эксплуатирует «Суперджет», рассматривает вопрос об отказе этого типа самолета.

Далее, российская компания «Red Wing» тоже рассматривает вопрос об отказе данного типа самолета.

Почему же авиакомпании отказываются от «Суперджет»?

Обратимся к фактам. Например, российская компания «Газпромавиа» имеет десять самолетов «Суперджет». В 2015 году зафиксировали 35 отказов систем в полете, и более 100 проблем при проведении технического обслуживания на земле. В 2016 году ситуация не улучшилась. Компания месяцами ожидает нужных запчастей.

Какие проблемы с «Суперджет»?

Имеются проблемы в хвостовой части самолета, с указателем датчика скорости, проблемы со стойками шасси, имел место случай с растрескиванием лобового стекла. И это только часть проблем с «Суперджет».

Итак, произошла авария самолета «Суперджет» по маршруту Москва-Мурманск. Пока сложно говорить, что стало причиной. Идет расследование. Данная трагедия потрясла не только Россию.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, еще вчера, в ФБ выразил соболезнование по поводу трагедии.

«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших при пожаре самолета».

Что думают по данному поводу пилоты иностранных авиакомпаний

Проверенный источник из Латвии высказал свое предположение: «Я думаю, что российские коллеги разберутся в данной ситуации. Они, несомненно, являются большими профессионалами. Я могу только высказать личное мнение. Считаю, что молния не могла стать причиной трагедии, потому что любой самолет имеет защиту на данный случай. Есть утверждение, что пожар начался после удара об землю. Я смотрел видео и могу сказать, что самолет на большой скорости пролетел половину посадочной полосы, после чего с большой перегрузкой ударился об полосу и, видимо, стойками шасси пробил топливные баки, которые находятся в крыле. После этого «скозлил» (профессиональный термин пилотов), упал на полосу и произошло возгорание. Я могу предположить, что имеет место быть не совсем профессиональные действия пилотов: если вес самолета превышает допустимые посадочные нормы, то это не является причиной перелета полосы и грубой посадки. Повторяю, что это исключительно мое мнение, которые следует из моего стажа работы в авиации с 1984 по 2015г».

Ясно сейчас только одно – произошла трагедия.

Россия, Латвия выражает соболезнование. Конечно, мы с вами!

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