Алена Апина оказалась свидетелем происшествия в Шереметьево и сняла видео

Певица Алёна Апина 5 мая улетала в Прагу из московского аэропорта Шереметьево. Самолет рейса Москва -Мурманск горел на ее глазах. Артистка стала очевидцем трагедии, в результате которой погиб 41 человек.

Апина опубликовала видеозапись. О погибших певица узнала только на посадке. "Мы в Прагу. Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случиться. За 30 с лишним лет самолётной жизни - я впервые так близко", - написала певица в Инстраграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina)5 Май 2019 в 10:09 PDT

Российские знаменитсоти соболезнуют родным и близким погибших. "Страшная трагедия! Самые глубокие соболезнования семьям погибших", - соболезнует Максим Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)6 Май 2019 в 2:04 PDT

"СКОРБЛЮ(((((", - пишет Стас Садальский.