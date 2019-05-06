Алена Апина оказалась свидетелем происшествия в Шереметьево и сняла видео
6 мая 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Алёна Апина 5 мая улетала в Прагу из московского аэропорта Шереметьево. Самолет рейса Москва -Мурманск горел на ее глазах. Артистка стала очевидцем трагедии, в результате которой погиб 41 человек.
Апина опубликовала видеозапись. О погибших певица узнала только на посадке. "Мы в Прагу. Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случиться. За 30 с лишним лет самолётной жизни - я впервые так близко", - написала певица в Инстраграм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Российские знаменитсоти соболезнуют родным и близким погибших. "Страшная трагедия! Самые глубокие соболезнования семьям погибших", - соболезнует Максим Галкин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"СКОРБЛЮ(((((", - пишет Стас Садальский.
Посмотреть эту публикацию в Instagram