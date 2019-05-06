Собянин принял участие в параде Кадетского движения на Поклонной горе

Сергей Собянин принял участие в параде московского кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященного 74-й годовщине Великой Победы. Данное мероприятие прошло в понедельник, 6 мая, на Поклонной горе.

Мэр Москвы поздравил участников парада с Днем герба и флага столицы. Обращаясь к ветеранам, Собянин поздравил их с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, градоначальник отметил, что впервые к московскому параду присоединились кадеты из других регионов. Так, в столицу приехали представители Ижевска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону.

Сергей Собянин добавил, что в 2019 году состоится первый выпуск кадетских классов школ Москвы. В военные и гражданские вузы будут поступать более 1,5 тысяч молодых людей. Мэр пожелал выпускникам стать профессионалами своего дела и вечно хранить традиции кадетского братства. Собянин выразил уверенность в том, что через несколько лет российская столица будет гордиться успехами, достигнутыми воспитанниками кадетских классов.

Перед началом парада градоначальник предложил почтить минутой молчания память жертв трагического инцидента в аэропорту Шереметьево, где накануне произошло возгорание самолета Sukhoi Superjet. «Мы скорбим вместе с родными и близкими», - отметил Сергей Собянин.

Парад Кадетского движения по традиции проходит 6 мая, в День святого Георгия Победоносца и День герба и флага Москвы.

Кадетские классы открыты в 195 общеобразовательных школах города. Кадетское образование в Москве в настоящий момент получают 16,5 тысяч учащихся.