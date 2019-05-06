Автомобиль посольства Италии попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль посольства Италии попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. Машина итальянских дипломатов столкнулась с автомобилем патрульно-постовой службы в Мерзляковском переулке возле дома №18 .

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое сотрудников ППС. Представитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) призвали водителей призывают объезжать этот участок. «Из-за ДТП перекрыто движение в Мерзляковском пер. На месте работают городские службы», - говорится в сообщении. Обстоятельства столкновения посольской машины и спецавтомобиля выясняются.