Ко Дню Победы художники нарисовали портрет лётчика Астахова в стиле граффити

Ко Дню Победы в Москве прошёл стрит-арт фестиваль, в котором участвовало более 100 молодых художников из разных городов и стран. Событие состоялось в Культурном центре имени Астахова.

На фасаде здания сделали граффити с изображением Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны лётчик Иван Астахов совершил 283 боевых вылета, провёл 63 воздушных боя и лично сбил 12 самолётов противника.

Участники фестиваля создали более 50 арт-объектов, картин и инсталляций. Самые активные художники посостязались в номинации «ZOZH», посвященной здоровому образу жизни и спорту. Победители получили призы от директора Государственного музея спорта Елены Истягиной-Елисеевой и вице-президента Федерации тайского бокса России Григория Дрозда.

Кроме этого, участники и гости фестиваля прошли тематический квест «Герой – это ты!», а также познакомились с проектом «Страна Героев». Он рассказывает подлинные истории спортсменов, которые проявили мужество и отвагу в сложных обстоятельствах.







