СКР назначил генетические экспертизы для установления личностей погибших в Шереметьево

В Следственном комитете РФ сообщили, что для установления личностей погибших при катастрофе самолета "Суперджет" в Шереметьево назначены генетические экспертизы.

Минтранс не нашел оснований для отказа от полетов "Суперджет"

По данным следствия, пассажирский самолет "Суперджет" (Sukhoi Superjet 100), вылетевший из Шереметьево в Мурманск 5 мая, осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна.

По данным СКР, на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних детей и 5 членов экипажа. Экипаж самолета оперативно организовал эвакуацию пассажиров.

Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и четыре члена экипажа. 41 человек погиб.

По данным СКР, из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41 человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники пострадавших.

Следователи изымают с места происшествия документы и вещи пассажиров, которые после проведения необходимых процессуальных действий будут переданы пострадавшим и близким погибших.

Совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета производится дополнительный осмотр взлетной полосы и фюзеляжа самолета. Изъяты для изучения речевой и параметрические бортовые самописцы. Данные с них появятся после расшифровки через месяц. Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего.

Что рассказали "Аргументам недели" эксперты.