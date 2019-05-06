До 9 мая закрыт вход на Красную площадь

Власти столицы сообщают, что утром в понедельник, 6 мая, Красную площадь закрыли для доступа туристов и жителей Москвы. Доступ к столичной достопримечательности возобновится после окончания праздничных мероприятий - 9 мая.

В Москве 7 мая состоится репетиция Парада Победы, автомобилистов призывают отказаться от поездок на машинах

На протяжении трёх дней Красную площадь будут готовить к празднику Победы, - сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 7 мая, состоится генеральная репетиция Парада Победы, поэтому автомобилистов призывают отказаться от поездок на машине в центре и на западе столицы.

В этом году 9 мая Россия отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.