До 9 мая закрыт вход на Красную площадь
6 мая 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Власти столицы сообщают, что утром в понедельник, 6 мая, Красную площадь закрыли для доступа туристов и жителей Москвы. Доступ к столичной достопримечательности возобновится после окончания праздничных мероприятий - 9 мая.
На протяжении трёх дней Красную площадь будут готовить к празднику Победы, - сообщает "Российская газета".
Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 7 мая, состоится генеральная репетиция Парада Победы, поэтому автомобилистов призывают отказаться от поездок на машине в центре и на западе столицы.
В этом году 9 мая Россия отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.