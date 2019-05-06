Член комитета Госдумы по транспорту, лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал, что он лично неоднократно ставил в известность своё руководство о проблемах в гражанской авиации, как с самолетами "Суперджет", так и с подготовкой пилотов.

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Как рассказал Сураев в интервью радиостанции "Говорит Москва", он "обсуждал, докладывал руководителю комитета по положению дел и с самолётами, и с пилотами". По его словам, "все возмущаются и говорят, что самолёт нельзя эксплуатировать, это опасно", лётчик-космонавт имеет ввиду "Суперджет" (Sukhoi Superjet). Он подчеркнул, что в этой ситуации делать что-то надо.

"Выводы будут какие-то сделаны, мы со своей стороны попробуем что-то предпринять. Будем пробовать", - пообещал депутат Госдумы.

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник после катастрофы в Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы.

Свое мнение о причинах инцидента с "Суперджетом" высказал эксперт "Аругментам недели".

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