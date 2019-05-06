Метеорологи в понедельник, 6 мая, предупредили о "погодных качелях" в Москве на этой неделе. Согласно последней информации специалистов, погода в столице в ближайшие дни будет крайне изменчивой.

Отмечается, что в понедельник и вторник столбики термометров в Москве будут находиться в диапазоне от плюс 23 до плюс 26 градусов.