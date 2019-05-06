В МВД сообщили о задержании последнего сбежавшего из ИВС в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. По данным МВД, сбежавшего 14 апреля из ИВС межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» нашли в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Названы имена и опубликованы фото сбежавших из изолятора в Туве заключенных

Задержанный 32-летний мужчина был осужден по ч. 4 ст. 162 УК России («Разбой»). Он совершил побег из изолятора временного содержания вместе с 8 осужденными. 24 апреля сообщалось, что полиция в Туве задержала восьмого сбежавшего арестанта.

Напомним, при побеге арестанты ранили сотрудника правоохранительных органов. По факту побега из ИВС возбуждено два уголовных дела.

Ранее были названы имена сбежавших арестантов.