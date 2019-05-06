В Москве 7 мая состоится репетиция Парада Победы, автомобилистов призывают отказать от поездок на машинах

В Москве во вторник, 7 мая, состоится генеральная репетиция Парада Победы. Полный прогон техники начнется с 10 часов. Власти столицы призывают автомобилистов отказаться от поездок на личных машинах.

ЦОДД предупреждает, что в период репетиции Парада Победы дорожная ситуация в центре и на западе мегаполиса будет сложной.

«Завтра в 10:00 - генеральная репетиция Парада Победы с полным прогоном техники. Ограничения начнут действовать уже с 5:30. По возможности, откажитесь от поездок на машине в центре, а также на западе Москвы», - говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), размещенном в официальном аккаунте в Twitter.