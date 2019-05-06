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В Москве 7 мая состоится репетиция Парада Победы, автомобилистов призывают отказать от поездок на машинах

6 мая 2019, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве 7 мая состоится репетиция Парада Победы, автомобилистов призывают отказать от поездок на машинах
фото: globallookpress.com

В Москве во вторник, 7 мая, состоится генеральная репетиция Парада Победы. Полный прогон техники начнется с 10 часов. Власти столицы призывают автомобилистов отказаться от поездок на личных машинах.

ЦОДД предупреждает, что в период репетиции Парада Победы дорожная ситуация в центре и на западе мегаполиса будет сложной.
«Завтра в 10:00 - генеральная репетиция Парада Победы с полным прогоном техники. Ограничения начнут действовать уже с 5:30. По возможности, откажитесь от поездок на машине в центре, а также на западе Москвы», - говорится в сообщении ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), размещенном в официальном аккаунте в Twitter.

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В Москве 7 мая состоится репетиция Парада Победы, автомобилистов призывают отказать от поездок на машинах

В Москве во вторник, 7 мая, состоится генеральная репетиция Парада Победы. Полный прогон техники начнется с 10 часов. Власти столицы призывают автомобилистов отказаться от поездок на личных машинах.

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В сознание пришла женщина, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево

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Предсказание экстрасенса о развязывании Трампом Третьей мировой появилось в СМИ

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Дочь Кончаловского и Толкалиной Мария Михалкова рассекретила своего бойфренда

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Самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске

Самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске

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Волочкова показала "новый шпагат", теперь на коне

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Тела 17 жертв ЧП в аэропорту Шереметьево извлечены из самолета

Тела 17 жертв ЧП в аэропорту Шереметьево извлечены из самолета

Утром в понедельник, 6 мая, стало известно, что тела 17 погибших в ЧП с SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево извлекли из самолета. 12 погибших уже доставлены в морг судмедэкспертизы Москвы.

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Изгнание в Падую: Юрий Рост открыл выставку, наловил карпов, согрел кефир и предложил итальянцам учить русский язык

Изгнание в Падую: Юрий Рост открыл выставку, наловил карпов, согрел кефир и предложил итальянцам учить русский язык

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//Происшествия

После трагедии в Шереметьево выжил игрок в "Что? Где? Когда?"

После трагедии в Шереметьево выжил игрок в "Что? Где? Когда?"

Выжил капитан команды "Норманны" Михаил Савченко, находившийся на борту самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево накануне вечером, 5 мая.

//В мире

Депутат Рады призвал помолиться за души погибших в катастрофе в аэропорту Шереметьево

Депутат Рады призвал помолиться за души погибших в катастрофе в аэропорту Шереметьево

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук утром в понедельник, 6 мая, призвал помолиться за души погибших при пожаре в самолете в московском аэропорту Шереметьево, который вспыхнул накануне.

//Происшествия

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: что случилось с горевшим Sukhoi Superjet

Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: что случилось с горевшим Sukhoi Superjet

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//Происшествия

В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе, трое погибших

В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе, трое погибших

В городе Березники Пермского края прогремел взрыв в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим". В пресс-службе МЧС России в понедельник сообщили, что в результате случившегося погибли три человека.

//Происшествия

Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался спасти пассажиров

Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался спасти пассажиров

Бортпроводник сгоревшего Суперджета Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера SSJ - 100 для спасения пассажиров. Трагедия произошла накануне вечером, 5 мая.

//Авиа, ж/д транспорт

Как лакируют авиакатастрофу Суперджета в "Шереметьево"

Как лакируют авиакатастрофу Суперджета в "Шереметьево"

Вчерашняя трагедия в столичном аэропорту "Шереметьево" с Суперджетом-100 авиакомпании "Аэрофлот" показала, как начальники пытаются минимизировать панику после аварии и сместить акценты с её причин на другие факты.

//Новости партнеров

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Евгений Петросян проводит время с Татьяной Брухуновой в Сочи

Евгений Петросян проводит время с Татьяной Брухуновой в Сочи

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Расколотый Запад: Европа задумалась об отмене санкций, а США – о сделке с Россией

Расколотый Запад: Европа задумалась об отмене санкций, а США – о сделке с Россией

В апреле − мае 2019 г. выяснялось, что коллективный Запад расколот по поводу отсутствия будущего видения антироссийской санкционной политики.

//Общество

В России требуют отказаться от авиалайнеров SSJ - 100

В России требуют отказаться от авиалайнеров SSJ - 100

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые "Суперджетами". Он заявил, что люди за свои же деньги купили себе смерть.

//В мире

Почему трагедию в Одессе хотят побыстрее забыть?

Почему трагедию в Одессе хотят побыстрее забыть?

Когда политики Украины говорят о правах человека в стране, многие вспоминают одесскую трагедию в Доме профсоюзов. Однако ни правоохранительные органы, ни суд не желают продолжать расследование и доводить дело до конца. За убийство более 40 человек никто не привлечён к ответственности.

//В мире

Посетители парка развлечений в Аргентине 4 часа провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе

Посетители парка развлечений в Аргентине 4 часа провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе

В одном из парков развлечений Аргентины на днях случилось происшествие. Посетители аттракциона из-за поломки устройства провисели вниз головой около четырех часов, пока их не спустили на землю спасатели.

//Происшествия

На месте трагедии в Шереметьево найдены "черные ящики" сгоревшего "Суперджета"

На месте трагедии в Шереметьево найдены "черные ящики" сгоревшего "Суперджета"

В понедельник, 6 мая, на месте жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево обнаружено несколько "черных ящиков". Однако, два самописца рейса Москва-Мурманск пока найти не удалось.

//Новости СМИ2

//В мире

Леонид Кравчук подсказал Зеленскому два способа прекращения войны в Донбассе

Леонид Кравчук подсказал Зеленскому два способа прекращения войны в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук подсказал Владимиру Зеленскому два способа прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. По данному вопросу Кравчук высказался в разговоре с журналистами.

//Общество

После гибели мурманчан в авиакатастрофе в Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники

После гибели мурманчан в авиакатастрофе в Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники

После гибели жителей Мурманска и Мурманской области в авиакатастрофе "Суперджет" в московском аэропорту Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники. О мошенниках сообщили пользователи соцсетей.

//В мире

Любопытный турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях и чудом выжил

Любопытный турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях и чудом выжил

В СМИ появилась информация об инциденте в Национальном парке Гавайских вулканов. Согласно последним данным осведомленных источников, любопытный турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа.

//Общество

В Москве мужчина с ранениями найден около станции метро «Пионерская»

В Москве мужчина с ранениями найден около станции метро «Пионерская»

В Москве поздним вечером в воскресенье, 5 мая, мужчину с колото-резаным ранением груди обнаружили у станции метро «Пионерская» Филевской линии метрополитена. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию.

//В мире

В Раде назвали "печальный факт" о Зеленском

В Раде назвали "печальный факт" о Зеленском

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать на посту президента для экономики и жителей Донбасса. По его словам, это печальный факт для государства.

//Общество

"Аэрофлот" опубликовал список госпитализированных после катастрофы "Суперджета" в Шереметьево

"Аэрофлот" опубликовал список госпитализированных после катастрофы "Суперджета" в Шереметьево

Пятеро человек, находившиеся 5 мая на борту самолета "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" госпитализированы после инцидента в московском аэропорту Шереметьево. У пострадавших - ожоги и отравления продуктами горения.

//Новости МирТесен

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Робот-автоинспектор заступит на службу по охране порядка на дорогах

Робот-автоинспектор заступит на службу по охране порядка на дорогах

Американский инженер Рюбен Брюер представил публике своё изобретение в виде робота, который может останавливать транспортные средства и помогать сотруднику полиции проверять документы. Также робот может проводить осмотр автомобиля и даже выставлять препятствия на дороге.

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Режиссер Тимофей Жалнин: Как мы ошибаемся, когда, идя на компромисс, думаем, что проскочим…

Режиссер Тимофей Жалнин: Как мы ошибаемся, когда, идя на компромисс, думаем, что проскочим…

Премьера драмы Тимофея Жалнина «Двое» состоялась в конкурсе дебютов на «Кинотавре-2018». Жесткая история выяснения взаимоотношений молодой пары на фоне полной опасностей тайги, сравнимой с микромиром, из которого они сбежали, по-настоящему будоражит зрителей

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"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

"Убийца" Рима напал на Париж. Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля в Париже случился пожар. Загорелся Собор Парижской Богоматери. (Нотр-Дам-де-Пари). Из первых же сообщений стало известно, что чердак храма был деревянным, сплошь опутанный проводами. Для многих такая информация мало чего значила. Но я в Квебеке вплотную познакомился с отношением французов к прокладке проводов.

//В мире

В США оценили возможность новой встречи Путина и Трампа

В США оценили возможность новой встречи Путина и Трампа

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео ответил на вопрос, возможна ли встреча между президентов РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его мнению, пока сложно сказать что-то конкретное.

//Общество

Житель Сахалина нашел на свалке пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны

Житель Сахалина нашел на свалке пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны

Житель Сахалина нашел на свалке недалеко от Южно-Сахалинска пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны. В числе найденных наград — Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени.

//Общество

Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе с "Суперджетом", которая произошла накануне вечером. По его словам, он следит за всеми событиями трагедии в аэропорту Шереметьево.

//Общество

В Шереметьево 6 мая утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета"

В Шереметьево 6 мая утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета"

В Шереметьево в понедельник, 6 мая, утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета", которая произошла 5 мая. По данным "Яндекс.Расписание", по несколько рейсов задерживаются в Домодедово и Внуково.

//Общество

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия с самолётом «Суперджет», выполнявшим рейс SU1492 Москва — Мурманск.

//Общество

Аэропорт Шереметьево вернулся к привычному графику работы после катастрофы SSJ-100

Аэропорт Шереметьево вернулся к привычному графику работы после катастрофы SSJ-100

Аэропорт "Шереметьево" постепенно восстанавливает свой режим работы после катастрофы с "Суперджетом", которая произошла накануне вечером. Как сообщает источник, возобновились полёты рейсов из Москвы в Мурманск.

//В мире

"Украина — это государство украинцев, объединенных единой «мовой»", - заявил депутат Рады Николай Княжицкий

"Украина — это государство украинцев, объединенных единой «мовой»", - заявил депутат Рады Николай Княжицкий

Руководитель комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил о необходимости создать сильное государство на основе единого государственного языка.

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В Шереметьево в результате катастрофы "Суперджета" погиб гражданин США

В Шереметьево в результате катастрофы "Суперджета" погиб гражданин США

В московском аэропорту "Шереметьево" в результате катастрофы пассажирского самолета "Суперджета" (Sukhoi Superjet 100) авиакомпании "Аэрофлот" погиб гражданин США. Самолет загорелся при аварийной посадке.

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Землетрясение произошло у берегов Филиппин

Землетрясение произошло у берегов Филиппин

Недалеко от берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным ведомства, первые подземные толчки зафиксированы в понедельник утром по московскому времени.

//Авторы АН

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