"Чувство невосполнимой утраты не передать словами", - скорбят коллеги погибших врачей при крушении "Суперджет" в Шереметьево

Два врача из Мурманской области погибли 5 мая в результате катастрофы самолета "Суперджет" в аэропорту Шереметьево. В результате трагедии, на данный момент, известно о 41 погибшем.

Среди погибших - жители Мурманска и области. Мурманские СМИ пишут, что авиакатастрофа SSJ-100 в Шереметьево унесла жизни двух врачей - начальника и замначальника ЦМЧС №120 Евгения Новикова и Ларисы Сивоконь. Врач Евгений Новиков летел в Мурманск из Москвы со своей дочерью-школьницей. В списке погибших указана Софья Новикова. Погибли отец и дочь.

Сегодня врача Евгения Новикова вспоминают пациенты. "Светлые воспоминания о человеке, кто спас многих, вылечил, поставил на ноги. Хочется верить, что это ошибка, страшный сон", - пишет местная жительница Виктория Бодрова.

"Вчера, 5 мая 2019 года, в аэропорту Шереметьево города Москвы, при стечении трагических обстоятельств, погибли наши соотечественники и коллеги: Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России Новиков Евгений Витальевич с дочерью Новиковой Софией Евгеньевной и заместитель начальника по экспертизе временной нетрудоспособности ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России Сивоконь Лариса Евгеньевна. Чувство невосполнимой утраты не передать словами. Родные, друзья, коллеги... Вместе, скорбим" - опубликовано на сайте больницы, в которой работали погибшие медики.

Почему сгорел Суперджет 100