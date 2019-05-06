В России требуют отказаться от авиалайнеров SSJ - 100

Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые "Суперджетами". Он заявил, что люли за свои же деньги купили себе смерть.

"Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet…За свои деньги люди купили себе смерть!", - передаёт слова Сытника издание "Daily Storm".

Он также добавил, что не раз говорил, что авиалайнеры SSJ - 100 непригодны для эксплуатации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал провести внеочередное техническую проверку всей серии используемых сейчас "Суперджетов" и прекратить их эксплуатацию до окончания расследования.

Напомним, что самолёт, летевший из Москвы в Мурманск, загорелся при жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево накануне вечером, 5 мая. Погиб 41 человек.

Почему сгорел Суперджет 100