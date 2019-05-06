После гибели мурманчан в авиакатастрофе в Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники
6 мая 2019, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
После гибели жителей Мурманска и Мурманской области в авиакатастрофе "Суперджет" в московском аэропорту Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники. О мошенниках сообщили пользователи социальных сетей, которых информируют о сборе денежных средств для помощи родственникам погибших в Шереметьево.
Мурманчан просят быть бдительными, - сообщает портал b-port.com.
"ВАЖНО!!! В настоящий момент денежного сбора в поддержку пострадавших и семей погибших в авиатрагедии в Шереметьево ни у нас, ни в других мурманских пабликах, фондах, общественных организациях нет!" - говорится в сообщении одной из мурманских групп, комментирующей сообщения северянам с просьбой о переводе денег.