После гибели мурманчан в авиакатастрофе в Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники

После гибели жителей Мурманска и Мурманской области в авиакатастрофе "Суперджет" в московском аэропорту Шереметьево в соцсетях активизировались мошенники. О мошенниках сообщили пользователи социальных сетей, которых информируют о сборе денежных средств для помощи родственникам погибших в Шереметьево.

Мурманчан просят быть бдительными, - сообщает портал b-port.com.

"ВАЖНО!!! В настоящий момент денежного сбора в поддержку пострадавших и семей погибших в авиатрагедии в Шереметьево ни у нас, ни в других мурманских пабликах, фондах, общественных организациях нет!" - говорится в сообщении одной из мурманских групп, комментирующей сообщения северянам с просьбой о переводе денег.

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