В Москве мужчина с ранениями найден около станции метро «Пионерская»

В Москве поздним вечером в воскресенье, 5 мая, мужчину с колото-резаным ранением груди обнаружили около станции метро «Пионерская» Филевской линии метрополитена. Пострадавшего мужчину доставили в ближайшую от станции метро больницу. Он находится в реанимации.

Московская полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства преступления, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

О личности пострадавшего информации пока нет.