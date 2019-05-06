Житель Сахалина нашел на свалке пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны

Житель Сахалина нашел на свалке недалеко от Южно-Сахалинска пиджак с орденами ветерана Великой отечественной войны. Мужчина выгуливал собаку в районе бывшей воинской части села Сокол Долинского района. Собака увидела кучу мусора и побежала к ней. Неравнодушный человек заметил на несанкционированной помойке пиджак.

Подняв его, сахалинец обратил внимание на награды, прикрепленные к нему - ордена ветерана Великой Отечественной войны. Там же мужчина обнаружил ксерокопию паспорта ветерана, родившегося в 1926 году в Архангельской области. Он передал пиджак с орденами руководству регионального отделения ДОСААФ, попросив найти родственников ветерана.

В числе найденных наград — два ордена, 10 медалей и один нагрудный знак: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За победу над Японией», медаль «Ветеран МВД», юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР», юбилейные медали с 40 по 70 лет Победы, знак «Мастер спорта», медаль «360 лет Пожарной охране России», - сообщает «Интерфакс».

Уже нашлась дочь ветерана. По ее словам, отец умер в феврале прошлого года. Женщина переехала к 94-летней маме. За помощью в уборке квартиры дочь ветерана обратилась в клининговую компанию. Личные вещи родителей просила сложить отдельно. Но уборщики выбросили пиджак отца с наградами.

Семья ветерана шокирвана. Дочь ветерана поблагодарила неравнодушного жителя Южно-Сахалинска, который принес награды в ДОСААФ. Ветеран оказался известным на Сахалине человеком, работал в пожарной части и УВД Южно-Сахалинска. Семья отказалась передать награды в музей. Ордена им дороги как память об отце. Будут теперь их хранить.