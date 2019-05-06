Американский посол выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе с "Суперджетом", которая произошла накануне вечером. По его словам, он следит за всеми событиями трагедии в аэропорту Шереметьево, - сообщает kp.ru.

В Шереметьево в результате катастрофы "Суперджета" погиб гражданин США

"Мы следим за событиями в аэропорту Шереметьево с большой обеспокоенностью и выражаем наши глубочайшее сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в этот тяжелый момент", - передал слова пресс-атташе дипломата.

Напомним, что катастрофа произошла в воскресенье вечером, 5 мая. На борту лайнера находились 78 человек, 37 из них удалось спасти, 41 погиб, в том числе гражданин Соединённых Штатов.