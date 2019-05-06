В московском аэропорту Шереметьево в понедельник, 6 мая, утром 78 рейсов задерживается из-за катастрофы "Суперджета", которая произошла 5 мая. По данным "Яндекс.Расписание", по несколько рейсов задерживаются сегодня в аэропортах Домодедово и Внуково.

Пассажирский самолет "Суперджет" 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, через 4 минуты командир экипажа запросил посадку. При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево "Суперджет" загорелся.

Члены экипажа организовали эвакуацию. Но 41 человек погиб. Всего на борту лайнера находились 78 человек - пассажиры и члены экипажа.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Для расследования трагедии создана специальная комиссия.

Почему сгорел Суперджет 100