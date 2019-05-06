Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших

Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия с самолётом «Суперджет» ( Sukhoj SuperJet 100), выполнявшим рейс SU1492 Москва — Мурманск. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе SSJ в аэропорту Шереметьево

«Международный аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» с глубоким прискорбием подтверждают информацию о гибели пассажиров рейса SU1492 в результате возгорания самолета, совершившего вынужденную посадку 05.05.2019 в аэропорту Шереметьево», - сообщается на сайте воздушной гавани.

Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию рейса «Москва – Мурманск». «Аэрофлот» и Шереметьево окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавших.

Открыты несколько номеров горячих линий.

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492:

+7 (495) 663-63-94

Горячая линия МЧС:

+7 (800) 775-17-17

Горячая линия SVO:

+7 (495) 232-65-40

Почему сгорел Суперджет 100